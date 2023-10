Meno di due medici per mille abitanti: la fotografia della Puglia scattata dal Gimbe

In Puglia sono presenti 1,99 medici ogni mille abitanti, sotto la media nazionale che è pari a 2,11; cosi come ci sono meno infermieri, 4,61 ogni mille abitanti contro i 5,06 della media italiana. Mentre il rapporto infermieri-medici è pari a 2,32, anche in questo caso sotto la media nazionale pari a 2,4.

Medici e infermieri, il rapporto Gimbe per la Puglia

È quanto emerge dal sesto Rapporto sul servizio sanitario nazionale della fondazione Gimbe presentato oggi presso la sala Capitolare del Senato. Nonostante la carenza di personale, «nel 2020 l'unica Regione del Sud tra le 11 adempienti» ai livelli essenziali di assistenza «è la Puglia; nel 2021 delle 14 adempienti solo 3 sono del Sud: Abruzzo, Puglia e Basilicata», evidenzia Gimbe.