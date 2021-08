Lucifero addio: break di aria fresca dal Nord. Maestrale e mari mossi in Puglia. Ma il caldo torna nel weekend

Niente paura, il caldo africano va via lasciando spazio ad aria fresca che arriva da nord.

Lucifero addio, ma il caldo torna nel weekend

Saranno le ultime ore calde quelle di questa notte. Domani mattina la Puglia si sveglierà al fresco e anche con un po' di pioggia. Il caldo africano che per settimane ha reso difficile le giornate dei pugliesi, complice anche l'afa, si farà da parte lasciando spazio a venti dal Nord, maestrale e mari mossi che regaleranno una boccata d'ossigeno a questa estate che si può definire rovente.

La colonnina di mercurio dunque scenderà nelle prossime ore per un break decisamente atteso da tanti. Nella giornata di mercoledì 18 agosto «una fresca atmosfera avvolgerà anche gran parte del Sud», secondo gli esperti del Meteo.it. Il fresco accompagnerà anche la giornata di giovedì 19 agosto, ma purtroppo durerà poco. Pochissimo. Già perché da venerdì 20 «l'alta pressione avrà un nuovo ed improvviso sussulto. Non solo tornerà la stabilità atmosferica (ancora possibili isolati temporali pomeridiani solamente sugli Appennini), ma anche le temperature subiranno una nuova ed ennesima escalation, più avvertibile nel corso del weekend quando il caldo tornerà a farla da padrone su tutto il Paese, anche se non si dovrebbero raggiungere picchi elevati come nella recente ondata di calore», concludono gli esperti.