Caldo probabilmente fatale. Temperature africane colpiscono soprattutto gli anziani

Caldo probabilmente fatale. Temperature africane che colpiscono soprattutto gli anziani anche in spiaggia. Ancora due drammatici decessi in riva al mare, nel giro poco meno di 24 ore, tra il litorale di Gallipoli e quello di San Foca. E a nulla sono serviti i soccorsi.



Nella mattinata di ieri Aldo Stifani, un 78enne residente a Noha, la frazione di Galatina, è stato colto da un malore appena entrato in acqua sulla spiaggia di Rivabella, pochi chilometri a nord di Gallipoli. I bagnanti, accortisi di quello che stava accadendo, lo hanno subito soccorso e riportato a riva, ma per l'uomo purtroppo non c'è stato nulla da fare. Il suo cuore ha smesso di battere. All'arrivo dei sanitari del 118 purtroppo per l'uomo ogni tentativo di rianimazione è risultato vano.

Stifani, come consuetudine, era uscito di buon mattino, a bordo della sua auto per recarsi sulla spiaggia di Rivabella, nel tratto di litorale da lui frequentato abitualmente. Già prima delle 9 era in spiaggia. Non c'erano pareti o amici con lui, sembra che fosse giunto in spiaggia da solo. Stava per immergersi in acqua quando un malore lo ha stroncato. Il suo cuore ha ceduto. Oltre all'ambulanza e al personale medico del 118 sul posto si sono recati anche i carabinieri della compagnia di Gallipoli per un sopralluogo. Accertata la causa naturale della morte il magistrato di turno ha disposto la consegna della salma ai familiari.

Episodio pressoché identico quello che venerdì mattina, invece, si è verificato nella baia di San Foca, dove anche qui, in seguito ad un malore, un 76enne originario di Martignano, Luigi Leto, è deceduto in spiaggia. Un infarto fulminante non gli ha dato scampo e anche in questa occasione il caldo, purtroppo, potrebbe aver fatto la differenza. Anche questa volta l'intervento, seppur tempestivo del personale di salvataggio e dei sanitari del 118, non ha potuto evitare il tragico epilogo.

L'uomo si è sentito male sul litorale di San Foca, la marina di Melendugno, nella baia in cui insiste lo stabilimento Mora Mora, nel tratto ricompreso tra la spiaggetta e la scogliera che ospita anche il chiosco. Preso coscienza di quanto stava avvenendo nei pressi della riva sono subito stati allertarti i soccorsi e, oltre ai bagnini dello stabilimento, sul posto è giunta un'ambulanza del 118. I sanitari non hanno potuto far nulla per stappare il 76enne alla morte, avvenuta per un arresto cardiaco. Segnalato l'accaduto sul posto si sono recati anche i carabinieri della stazione di Melendugno e il personale della capitaneria di porto della delegazione di spiaggia di San Foca.

