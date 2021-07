Puglia, torna il caldo africano: da lunedì si raggiungono i 40 gradi

Godetevi ancora qualche giorno di “fresco” regalato dal vento di maestrale che da qualche giorno soffia sulla Puglia. Già perché il meteo annuncia l'arrivo della terza ondata di caldo africano con temperature che raggiungeranno nuovamente i 40 gradi. Caldo e afa dunque torneranno a scandire le giornate estive dei pugliesi, e di tutto lo stivale, con città, come Foggia con il termometro fermo a 39 gradi.

Si “respirerà” fino a questa sera poi già a cominciare dal weekend inizieranno a salire le temperature portando caldo e afa che lasceranno posto all'arrivo dell'anticiclone nord-africano che si farà sentire soprattutto nelle zone interne.

Gli esperti

«Questo tipo di anticiclone ospita infatti al suo interno masse d'aria bollenti che prendono origine direttamente dal deserto del Sahara. I venti caldi in risalita dal continente africano, seppur in origine secchi, percorrono un lungo viaggio verso il nostro Paese sorvolando per molte centinaia di chilometri i nostri mari – spiegano gli esperti de Il Meteo.it - dai quali prelevano ed accumulano inevitabilmente enormi quantitativi di vapore acqueo, rendendo così l'aria ricca di umidità. De ecco che si spiega il conseguente aumento del fenomeno dell'afa che rende a tratti l'aria quasi irrespirabile».

Le temperature

La colonnina di mercurio salirà già da lunedì con le ore più calde - dalle 11 alle 17 – con temperature che variano dai 35 ai 37 gradi per arrivare anche a 40 nelle giornate di martedì e mercoledì.