Puglia, il caldo africano non molla. Salgono ancora le temperature

L'afa non molla. Il caldo africano non «farà sul serio», avvertono gli esperti. E la colonnina di mercurio salirà in maniera vertiginosa soprattutto in Puglia.

Le previsioni

«Le temperature sono destinate a crescere gradualmente, in un'escalation che porterà i termometri a toccare picchi prossimi ai 45°C su alcuni angoli del del Paese e persistendo pure per parecchio tempo».

La fiammata africana infatti non svanira a breve, anzi secondo le previsioni il caldo afoso accompagnerà tutto il mese di agosto abbracciando gran parte del paese e in particolar modo le regioni del Sud.

Gli esperti: «Fino a sabato 31 luglio - dicono - sarà un po' tutto il Paese ad essere avvolto dal bollente anticiclone sub-sahariano, anche se le temperature più alte e prossime già ai 40°C, si registreranno ancora una volta al Sud, con picchi anche superiori sulla Sicilia. Da domenica e con l'inizio della nuova settimana, l'Italia sarà spaccata: il Sud sarà colpito da una calura ancora più intensa con picchi che potrebbero raggiungere i 44/45°C in Sicilia e punte oltre i 40°C su Calabria, Basilicata e Puglia».

Le temperature

Temperature vicine ai 40 gradi nella giornata di domani e sabato a Lecce nelle ore più calde, tra le 11 e le 15. A Taranto la colonnina di mercurio domani alle 14 sarà ferma sui 40 gradi per poi scendere a 38; 33 gradi la massima a Brindisi tra venerdì e sabato. Bari raggiungerà i 40 gradi nella giornata di sabato mentre Foggia sarà stretta nella morsa del caldo già a partire dal mezzogiorno di domani.