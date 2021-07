Caldo anomalo, tregua da oggi. Temperature in discesa fino a domenica

Nel primo giorno di luglio, oggi, il caldo anomalo allenta lievemente la morsa: le massime scenderanno di qualche grado (35 a Bari, 38 nel Salento e nel tarantino mentre a Brindisi oggi si dovrebbe arrivare a 28 gradi di massima). Le temperature saranno ancora più basse, di qualche punto, sabato, con un leggero rialzo previsto domenica.

Le cause

Nelle ultime ore si sta registrando una anomalia termica tra il Sahara e il nord Africa, su Tunisia e Algeria, e sebbene questi paesi sia abituati al caldo, comunque punte di 51.3 gradi sono da considerarsi eccezionali. Questa strana bolla di aria calda si è spinta verso nord fino ad insolite latitudini e nei prossimi giorni potrebbe registrarsi un dato che per certi versi può rappresentare un record, ovvero una temperatura di +30 gradi a 1500 metri sul mar Mediterraneo fino alla Sicilia, valori che possono poi tradursi a 44 gradi nelle zone lontane dalla mitezza del mare.

Da un punto di vista climatico questa anomalia è chiaramente uno dei tanti sintomi e segnali che il nostro pianeta ci sta dando, tutti collegati alla malattia che dobbiamo combattere insieme e che si chiama surriscaldamento globale.

Dal punto di vista squisitamente meteo, questa anomalia, se da un alto farà schizzare la colonnina di Mercurio, dall’altro accentuerà i contrasti con l’aria più fresca che sta per giungere da nord dall’Atlantico sotto forma di grandine, nubifragi e pure tornado e l’Italia si troverà così nei prossimi giorni incastrata tra l’incudine e il martello di questa lotta tra due forze contrapposte che non sono altro, in realtà, delle due facce della stessa medaglia, quella della estremizzazione e tropicalizzazione del clima che il nostro paese, alle medie latitudini, sta subendo forse anche più di altri. E questa Estate 2021 ne sarà un esempio.