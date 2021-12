Tamponi, code e rischio speculazioni: la Regione pronta ad inviare i Nas

Ore in coda per effettuare un tampone. E' caos anche in Puglia tra reagenti finiti e prezzi raddoppiati. La fotografia da giorni è sempre la stessa: tutti in fila per sottoporsi al tampone, molecorale o rapido che sia. La corsa al test ha una doppia lettura: c'è chi fa il tampone per una questione di sicurezza prima del cenone di Capodanno - si spera solo tra pochi intimi - e chi invece è costretto a verificare se sia o meno positivo perché entrato in contatto con un contagiato.

APPROFONDIMENTI IL CASO Tamponi, code e ritardi. E scatta l'allarme speculazioni: prezzi...

I rischi per i cittadini sono due: non riuscire a sottoporsi al test dopo ore in fila perché nei laboratori sono terminati i reagenti e i kit per effetuare il test esattamente come accaduto nel mese di aprile e pagare un conto salato considerato l'aumento del prezzo dei tamponi. In alcuni casi, si arriva a pagare anche 80 euro per un molecolare in regime di urgenza con la risposta in sei-otto ore.

Una situazione sulla quale la Regione ha già punatto i riflettori: il direttore del Dipartimento di prevenzione Vito Montanaro ha già annunciato controlli in tutta la Regione nei confronti di laboratori accreditati che dovessero applicare tariffe maggiorate o doppio prezzo - per tampone urgente -. Ogni segnalazione verrà inoltrata ai Nas.