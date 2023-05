Furgone perde il carico di pasta sulla tangenziale: traffico e lunghe code

Lunghe code e traffico sulla Statale 16 per colpa...della pasta. Sì, perché pochi minuti fa un furgone, forse a causa di uno strappo del telone laterale, ha perso il carico di pasta che trasportava. Quintali di pasta hanno invaso la tangenziale di Bari, all'altezza dell'Aeroporto, sui tristemente famosi "curvoni" di Palese, quartiere a Nord del capoluogo. Sul posto è intervenuta la polizia stradale.

Situazione in miglioramento

La polizia stradale ha chiuso, in un primo momento, il tratto di strada con i veicoli costretti a uscire allo svincolo "Via Napoli c".

Poi è stata aperta una corsia ma comunque si sono create lunghe code di veicoli, anche in direzione opposta probabilmente per curiosi che si sono soffermati su questo curioso incidente.