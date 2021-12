Tamponi, code e ritardi. E scatta l'allarme speculazioni: prezzi maggiorati per avere subito il risultato

Far west tamponi: difficile, quando non impossibile, prenotarne uno; salato il conto, se ci si rivolge ai privati, salatissimo in qualche caso, se si chiede - come pure è possibile fare - che venga processato subito per avere il risultato entro poche ore, in barba ai tetti di spesa stabiliti dalla Regione. Le code fuori dai centri Asl sono lunghissime e siamo solo all’inizio dell’ondata di contagi causata dalla nuova variante Omicron, con i...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati