​La famiglia Cordella con i maestri dell’Accademia nazionale dei sartori

Il Salento presente a Roma per uno dei più importanti eventi nazionali con la moda sartoriale. La Scuola di Moda Istituto Cordella sarà protagonista della sfilata finale dell’evento “Roma stile sartoriale 2022” sabato 17 settembre, in Piazza Campidoglio a Roma, un luogo ritenuto simbolico dagli organizzatori per via della nascita nel 1575 dell’Universitas Sutorum, la cui eredità è raccolta proprio dai Sartori, che festeggia 75 anni di attività. Sarà uno smoking femminile che rispetta lo stile tradizionale della famiglia Cordella, l’abito che verrà presentato nella serata con cui l’Accademia Nazionale dei Sartori celebra l’arte sartoriale italiana, rappresentata da oltre 130 sartorie del nostro Paese. Il defilè sarà diviso in tre momenti: la presentazione delle collezioni di grandi maestri sarti senior, quella dei maestri sarti junior, under 35 e le dieci migliori promesse nella sartoria da donna, con il premio “Manichino d’oro”, il più importante riconoscimento di settore dedicato alla sartoria femminile e ai suoi giovani alfieri, per il quale Carol Cordella fa parte del comitato tecnico scientifico.

Le dichiarazioni

«Con la nostra sartoria Cordella presenteremo uno smoking doppiopetto bianco e nero da donna con incastonatura di perle sulle spalle e maniche – dichiara Carol Cordella direttrice e docente dell’omonimo istituto di moda – La gonna è realizzata in seta mikado. Ho voluto chiaramente mantenere il bicolore tipico della famiglia Cordella, una dualità iniziata da Cosimo che è passata a mio padre Pino e che adesso eredito orgogliosamente anche io».

Nei due giorni si alterneranno convegni ed eventi che avranno come protagonisti non solo i maestri più affermati del su misura ma anche le nuove generazioni di artigiani. Il 16 settembre alle ore 10.30 presso Villa Malta in via di Porta Pinciana 1 si aprirà con il convegno: “Il sarto del futuro: istanze e azioni per l’evoluzione del mestiere artigianale”. Si parlerà di futuro, di giovani e della loro formazione. Mentre il 17 settembre si parlerà più specificatamente di sartoria, nel convegno: “Tra formazione e in-formazione. Insegnare e trasmettere un nuovo modo di essere Maestro sarto”. Parteciperanno oltre alle migliori sartorie italiane, anche alcuni grandi sarti stranieri provenienti dalla Francia, dalla Spagna, dall’Inghilterra e il Presidente della World Federation Master Tailor. L’evento terminerà con un viaggio nell’alta sartoria con una sfilata finale la sera del 17 settembre, in cui sfilerà un ulteriore abito a firma di Carol Cordella, compito questo affidatole dal presidente dell’associazione.