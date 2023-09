Moda, l’Istituto Cordella vola alla Parigi Fashion Week: in passerella il 2 ottobre

Per la prima volta l’Istituto Cordella di Lecce sarà presente alla Paris Fashion Week con gli abiti realizzati dagli allievi: «Festeggiamo così in 240 anni della Sartoria Cordella»

La settimana della moda francese si prepara a chiudere il mese più fashion dell’anno, ricco di sfilate e presentazioni. Tra conferme, ritorni e attesissimi debutti delle grandi firme della moda del mondo, l’Istituto Cordella per la prima volta in assoluto, sarà presente in passerella il 2 ottobre, giorno di chiusura della settimana parigina della moda, con due collezioni create da tredici designer che si sono formati nell’Istituto.

Le collezioni

«Parigi è il sogno di chi lavora e ama questo settore – dichiara Carol Cordella coordinatrice della sfilata e direttrice dell’Istituto leccese, insieme al fratello Manuel - essere alla Parigi Fashion Week è un grande onore.

Festeggiamo così i 240 anni della nascita della Sartoria Cordella, consideriamo questa occasione un punto di partenza e non di arrivo che ci sprona a fare sempre di più con la stessa passione e lo stesso amore che ci contraddistingue».

Due le collezioni che sfileranno sotto le luci del Salon des Miroirs, tra boiseries e specchi. La prima è una selezione della serie intitolata “Elsa”, dedicata a Elsa Schiaparelli, stilista, costumista e sarta italiana naturalizzata francese che insieme a Coco Chanel, è considerata una delle più influenti figure della moda nel periodo fra le due guerre mondiali. “Norma Jean” è il nome della seconda collezione in passerella questa volta ispirata a Marilyn Monroe, vero nome della più celebre attrice, cantante, modella e produttrice cinematografica della storia del cinema mondiale. Gli abiti sono stati realizzati da: Caprino Chiara, Caretto Denise, Cazzato Alice, Chetta Alice, Duka Bruna, Giaccari Angelica, Giaffreda Elisa, Kurakova Maria, Margiotta Francesca, Pepe Giovanni, Scaramuzzi Paolo, Trubia Federica, Tundo Alessandro e Sara Chiriatti. La sfilata sarà trasmessa in diretta sui canali social dell’Istituto Cordella.