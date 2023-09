L’Istituto Cordella vola alla Parigi Fashion Week: in passerella il 2 ottobre

Per la prima volta l’Istituto Cordella di Lecce sarà presente alla Paris Fashion Week con gli abiti realizzati dagli allievi: «Festeggiamo così in 240 anni della Sartoria Cordella».

La settimana della moda francese si prepara a chiudere il mese più fashion dell’anno, ricco di sfilate e presentazioni. Tra conferme, ritorni e attesissimi debutti delle grandi firme della moda del mondo, l’Istituto Cordella per la prima volta in assoluto, sarà presente in passerella il 2 ottobre, giorno di chiusura della settimana parigina della moda, con due collezioni create da tredici designer che si sono formati nell’Istituto.