Meteo, prosegue l'ondata di caldo anomalo. Tregua in arrivo da giovedì

Siamo ancora solo a maggio, eppure le temperature in tutta Italia - ma soprattutto al Sud - sembrano quelle di un luglio afoso. Un caldo che non darà tregua fino al prossimo mercoledì. Aria calda di estrazione sahariana - spiegano gli esperti di SuperMeteo, il portale meteorologico diretto da Giuseppe De Vitis - interesserà il Sud Italia fino a metà della prossima settimana, quando una circolazione depressionaria prenderà vita sui bacini italiani più occidentali, determinando una rapida diminuzione della pressione atmosferica su gran parte del Paese.

APPROFONDIMENTI LECCE Gallipoli, tintarella integrale sulla spiaggia tra bambini e famiglie... PREVISIONI METEO Temperature africane, maggio mai così caldo dal 2003: ecco che... REGIONE Arriva il caldo africano: temperature fino a 35°. Estate in... DA FACEBOOK AL TRIBUNALE Laricchia contro Laricchia, il banner delle polemiche: la Corte... LECCE Assaggio d'estate dalla prossima settimana: arrivano i venti...

Domenica 22 Maggio



Domenica estremamente calda (max sino a 30-34°), con qualche nuvola innocente che lambirà nelle ore centrali della giornata il territorio. Vento sempre con dei rinforzi lungo il settore centro-orientale, mentre sulla fascia ionica vento variabile a regime di brezza. Mari; ionio quasi calmo al mattino, poco mosso nel pomeriggio, poco mosso l’Adriatico.

Temperature africane, maggio mai così caldo dal 2003: ecco che estate sarà

Lunedì 23 Maggio



Un inizio di settimana sempre molto caldo, eccessivamente caldo e più umido sul leccese meridionale. Scirocco in rinforzo. Mari mossi, poco mosso o quasi calmo l’Adriatico più settentrionale.

Le previsioni fino a mercoledì





Il tempo sarà bello e soleggiato fino a martedì mentre nei giorni seguenti nuvole via via più frequenti tenderanno a prevalere sul sole. Il vento sarà generalmente moderato. Temperature molto alte per il periodo fino a mercoledì, in graduale diminuzione da giovedì.