Tintarella integrale sulla spiaggia della Purità tra bambini e famiglie al mare. Foto e video fanno il giro del web

Tintarella integrale sulla spiaggia della Purità a Gallipoli. Che l'estate sia scoppiata in anticipo è fuori di dubbio. E sulle spiagge salentine si cominciano a vedere i primi bagnanti e amanti della tintarella. Ma la spiaggia della Purità a Gallipoli nei giorni scorsi è stata scambiata per una spiaggia per nudisti. Una ragazza, infatti, ha pensato bene di prendere il sole in maniera integrale. Già. Via il costume e bagno di sole in riva allo Jonio.

APPROFONDIMENTI REGIONE Arriva il caldo africano: temperature fino a 35°. Estate in... ALIMENTAZIONE Dieta del Sole, - 2 kg in una settimana e abbronzatura perfetta: i...

Arriva il caldo africano: temperature fino a 35°. Estate in anticipo in Puglia. Le previsioni meteo

Una tintarella che non è passata inosservata, anzi, foto e video hanno fatto il giro di chat e web. Non curante della presenza di intere famiglie anche con bambini che trascorrevano qualche ora al mare, la ragazza è rimasta sdraiata al sole attirando l'attenzione di altri bagnanti e di turisti e salentini a spasso sui bastioni della città che, affacciandosi, si sono goduti lo "spettacolo" inatteso.

Dieta del Sole, - 2 kg in una settimana e abbronzatura perfetta: i segreti (e il menù) del regime alimentare da "spiaggia"