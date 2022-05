Assaggio d'estate dalla prossima settimana: arrivano i venti caldi dall'Africa

Un assaggio d'estate, con tanto caldo e sole, dalla prossima settimana anche nel Salento. Fanno ben sperare le previsioni che arrivano da 3bmeteo.com.

«Tra domenica e lunedì faremo ancora i conti con una circolazione ciclonica sul Mediterraneo che manterrà il tempo spiccatamente instabile sull'Italia - dice il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara -. Nubi irregolari affolleranno i cieli italiani con piogge e temporali sparsi, soprattutto al Centrosud ma con fenomeni pure al Nord, qui soprattutto domenica. Martedì ancora qualche nota instabile essenzialmente al Centrosud, tuttavia il tempo andrà progressivamente migliorando per la graduale avanzata dell'anticiclone subtropicale».

Da mercoledi assaggio d'estate

«Sarà dunque il preludio ad una fase più stabile e soleggiata per l'Italia, la cui massima espressione di dovrebbe concretizzare da mercoledì e per il prosieguo della settimana” - prosegue Ferrara di 3bmeteo.com . Sole dunque prevalente anche se non mancherà ancora qualche occasionale acquazzone, in particolare durante le ore pomeridiane e a ridosso dei rilievi, nonché sulle estreme regioni meridionali».

Salgono le temperature grazie ai venti africani

«La nota saliente riguarderà senza dubbio le temperature le quali, dopo i valori quasi autunnali di questi giorni, subiranno una decisa impennata verso l'alto per via dell'arrivo di caldi venti dal Nord Africa. Dovremmo così sperimentare un primo assaggio d'estate in piena regola in particolare da giovedì, quando le temperature massime potranno raggiungere o superare punte di 26-28°C, con primi picchi prossimi ai 30°C non esclusi specie sulle aree interne di Toscana, Lazio, Umbria e sulla Pianura Padana. Al Sud e sul medio versante Adriatico qualche grado in meno. Seguiranno importanti aggiornamenti», concludono da 3bmeteo.com