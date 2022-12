Giuseppe Catalano sarà il nuovo capo di Gabinetto del presidente Emiliano

Il professore foggiano Giuseppe Catalano sarà il nuovo capo di Gabinetto del presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano. L'incarico, firmato oggi, avrà il via dal 16 gennaio. Prenderà il posto di Claudio Stefanazzi, capo Gabinetto per sette anni, a settembre eletto senatore con il Pd. Il professore Catalano è stato, fino a novembre 2022, coordinatore della Struttura Tecnica di Missione per l'indirizzo strategico, lo sviluppo delle infrastrutture e l'alta sorveglianza del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, a nominarlo fu l'allora ministro Graziano Delrio, poi è stato confermato anche durante i governi Conte e Draghi.

Chi è Giuseppe Catalano

Dal 2012 Catalano è professore ordinario di Ingegneria Economico-Gestionale della facoltà di Ingegneria dell'Informazione, Informatica e Statistica di Sapienza Università di Roma. È anche presidente della Commissione per la valutazione delle proposte di intervento e l'individuazione degli interventi ammissibili al cofinanziamento di cui al decreto ministeriale n. 1046 del 26 agosto 2022 ed è membro della Commissione per l'istruttoria dei progetti per la realizzazione di alloggi e residenze universitarie.