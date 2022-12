Il Consiglio dei Ministri impugna la legge regionale sui ristori energetici

Il Consiglio dei Ministri impugna la legge regionale che prevede ristori dai produttori di energia che hanno un impatto ambientale sul territorio (n.28 del 7/11/2022). La legge (Norme in materia di incentivazione alla transizione energetica) era già stata oggetto di approfondimento da parte del Ministero per l'Ambiente, che aveva chiesto appena pochi giorni fa alcune modifiche, poi approvate dal Consiglio regionale come emendamenti alla Legge di Bilancio. Di fatto si escludeva dall'obbligo dei ristori gli impianti già esistenti, a meno di potenziamento o ampliamenti dopo l'entrata in vigore della norma. Il Consiglio dei Ministri - si legge in una nota -, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie Roberto Calderoli, ha esaminato undici leggi delle regioni e delle province autonome e ha quindi deliberato di impugnare la legge della Regione Puglia n. 28 del 7/11/2022, recante Norme in materia di incentivazione alla transizione energetica, in quanto talune disposizioni, ponendosi in contrasto con la normativa statale ed europea in materia di energia, violano l'articolo 117 primo, secondo comma, lettera e), e terzo comma, della Costituzione.

Arpal

Non sarà invece impugnata dal governo la legge regionale che ha portato di fatto al licenziamento di Massimo Cassano da direttore generale dell'Arpal. Il dipartimento della Ragioneria generale dello Stato nei giorni scorsi aveva trasmesso al ministero dell'Economia e all'Ufficio legislativo una mail con la quale solleva forti dubbi e perplessità sulla costituzionalità della norma.