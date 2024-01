Gas e luce, contratti a prezzo variabile o fisso? Ecco cosa conviene ora (e quando si paga di più)

Bollette più salate, ma non per tutti. Come rivelato dal primo rapporto quindicinale di Assium-Consumerismo, basato sui dati del Portale delle Offerte dell'Arera, l'autorità pubblica per l'energia, gli importi per i pagamenti del gas e della luce cambierebbero infatti da Nord a Sud, con la Capitale in cima alla classifica delle bollette più care e Milano in coda, tra le città con quelle più leggere. A influire, la scelta dei contratti. Tra prezzo variabile, fisso e mercato tutelato, cosa conviene di più?