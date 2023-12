Bollette della luce, proroga del mercato tutelato fino al primo luglio 2024: cosa succede con le tariffe. Il Codacons: unificare anche il gas

Ce lo chiede l'Europa, ma l'Europa può aspettare tre mesi. La fine del mercato tutelato dell'elettricità, una delle condizioni poste da Bruxelles per darci i soldi del Pnrr, slitta dal primo aprile al primo luglio. Lo ha deciso l'Arera, l'autorità pubblica per l'energia, che fissa le tariffe di luce e gas sul mercato protetto. Quei tre mesi in più (secondo Arera) serviranno per informare meglio gli utenti sul passaggio al mercato libero, e per fare in modo che le banche, che pagano le bollette dai conti correnti dei cittadini, siano informate su chi saranno i nuovi fornitori.