Bonus 2024, tutti quelli previsti per casa, famiglie e disoccupati (e gli aiuti ridotti o cancellati)

«Tagliare la spesa e non aumentare le tasse». Questa è la direzione economica che ha in mente Giorgia Meloni per il 2024. Un anno che inizia con una profonda revisione dei bonus: molti sono stati cancellati o ridotti, alcuni arriveranno. Per giovani, famiglie e disoccupati, quindi ci saranno diverse novità: alcune positive, altre negative. Sicuramente il cambiamento che fa più discutere è quello sul Superbonus, ritenuto dal governo troppo oneroso per le casse dello Stato: per questo la percentuale di sconto passerà al 70%. Ma non sarà l'unica novità, vediamo allora nel dettaglio cosa cambia già da questo gennaio.

