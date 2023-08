Sanità, ripartito il fondo nazionale: 211 milioni in più per la Puglia

Oggi la Commissione Salute delle Regioni ha raggiunto l'accordo per il riparto del Fondo Sanitario Nazionale 2023. Alla Puglia saranno assegnati 211 milioni di euro in più rispetto al 2022. Questo il commento di Rocco Palese, assessore della Regione Puglia alla Salute: "Oggi, con grande senso di responsabilità, il sistema delle Regioni ha raggiunto l'accordo per il riparto del Fondo Sanitario Nazionale. Si tratta di risorse che, come più volte dichiarato dal ministro della Salute Orazio Schillaci, sono del tutto insufficienti per rispondere alle criticità del comparto sanitario".

"Alla Puglia - ha proseguito Rocco Palese - sono assegnate risorse superiori allo scorso anno, ma c'è poco da rallegrarsi: le dotazioni finanziarie restano assolutamente insufficienti per poter assicurare i livelli essenziali di assistenza ai cittadini e alle cittadine pugliesi".