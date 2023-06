Con una lectio magistralis dal titolo ”Il ruolo delle strategie competitive nel ritorno al valore: il caso Leo shoes” l’imprenditore salentino Antonio Filograna Sergio ha ricevuto ieri mattina la Laurea magistrale Honoris Causa in Economia e Management dall’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”. Antonio Filograna Sergio, fondatore della Leo Shoes di Casarano, con il suo impegno e la sua dedizione, ha dimostrato che il suo profilo professionale sia corrispondente ai requisiti di imprenditorialità e managerialità, uniti al rilevante contributo offerto allo sviluppo per il Mezzogiorno, in piena coerenza con gli obiettivi formativi del Corso Magistrale di Economia e Management dell’università barese diretta dal Chiarissimo Professore Giovanni Lagioia.

Le parole



«Sono emozionato – ha commentato Filograna – non capita tutti i giorni di ricevere una laurea. È un motivo di orgoglio per la mia vita aziendale per ciò che ho realizzato in questi anni di attività e ringrazio per questo l’Università Degli Studi Bari ‘Aldo Moro’, che ha ritenuto la mia persona meritevole di un traguardo importante come la laurea. È una soddisfazione che condivido con tutti i miei collaboratori e tutte le persone che mi sono vicine».

Sono tanti i riconoscimenti ottenuti dall’imprenditore nel corso dei 12 anni di attività della sua azienda, che conta attualmente circa 800 dipendenti con un fatturato che nel 2022 ha superato i 235 milioni di euro. In pochissimi anni la Leo Shoes ha registrato una rilevante crescita del fatturato. Grazie a tali risultati nel 2017 la società salentina è stata selezionata dal prestigioso quotidiano Financial Times fra le prime 500 società europee per tasso di crescita e sviluppo economico negli ultimi tre anni. Questo traguardo ha contribuito non solo a forgiare un’immagine importante a livello nazionale per Antonio Filograna Sergio, ma anche al rilancio economico e sociale del tessuto economico pugliese e in generale del nostro paese. I premi e i riconoscimenti ottenuti sono stati molteplici tra i quali, solo per citarne alcuni Primo Industria Felix 2020, Premio Impresa Champion 2021 e Best Value Award 2022.

«Nella mia lectio magistralis ho raccolto quanto ho realizzato in questi anni, ovvero il cambiamento epocale di una di un’azienda attraverso una riorganizzazione strutturale che è stata fatta credendo in un lavoro sempre legato al mondo industriale delle calzature e non solo in un mondo importante come quello del fashion e del lusso che riconosce la nostra terra come un territorio importante sul quale fare affidamento. Questo è stato un cambiamento che ha riportato in auge la nostra regione, su un livello più importante rispetto al passato».

Il riconoscimento

La laurea è stata conferita nell’Aula Magna “Aldo Cossu” del Palazzo Ateneo, Piazza Umberto I, in una cerimonia importante, che ha visto la partecipazione dei componenti tutte le facoltà, nonché del Rettore, Chiarissimo Professore Stefano Bronzini, il direttore del dipartimento Management e Diritto di Impresa Giovanni Lagioia e del professore ordinario di Economia Aziendale dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro Vittorio Dell’Atti.

«Questo è un lunedì di gioia – ha affermato il Rettore –. È una giornata che si profila come uno dei passaggi più importanti, quello del riconoscimento con il territorio di realtà virtuose come quella del dottor Filograna». La facoltà di Economia e Commercio ha avviato da un ventennio il corso di lauree in Economia e Management con l’obiettivo di formare, secondo un approccio interdisciplinare, figure professionali in grado di ricoprire funzioni manageriali e dirigenziali nelle aziende pubbliche e private in ambiti nazionali e internazionali. «La proposta di conferire questa laurea Filograna – ha spiegato il professor Dell’Atti - rende omaggio a un visionario imprenditore pugliese che ha contribuito e contribuisce tuttora alla crescita economica del nostro paese e soprattutto del nostro territorio. Proprio di questi giorni è la notizia dell’apertura di una nuova sede della sua azienda ad Alessano, dove verranno realizzate per Dior, storico brand francese, diversi articoli di pelletteria e accessori di abbigliamento, grazie ad un progetto avviato circa due anni fa dalla collaborazione del nostro imprenditore pugliese con il vertice dell’azienda francese Maria Grazia Chiuri, direttrice creativa, originaria di Tricase e parente della nostra amata e valorosissima collega Etta Chiuri, scomparsa quindici anni fa».