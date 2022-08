Politiche, Forza Italia dà il via agli incontri provinciali in Puglia

«Avviare una campagna elettorale potendo aggiungere al futuro del verbo "fare" anche il suo passato prossimo significa poter accostare un curriculum di realtà alle promesse per il domani: è questo lo spirito con cui stiamo incontrando i cittadini in Puglia per raccontare l'impegno della delegazione di Forza Italia nel Partito Popolare Europeo». Lo dichiarano il commissario regionale di Forza Italia, Mauro D'Attis, e il vicecommissario Dario Damiani.

APPROFONDIMENTI BARI Bari, imbrattati di rosso i manifesti di Giorgia Meloni ELEZIONI Nelle liste Pd spazi ridotti per i civici di Emiliano: timori per le fughe a destra

Il primo incontro a Taranto

«Abbiamo già fatto un incontro a Taranto - spiegano - e da oggi parte una settimana di assemblee nel resto della Regione. Potremo condividere con le persone quanto già fatto in sede europea e nazionale a partire dal Pnrr, che è la più grande occasione di programmazione di interventi degli ultimi tempi. E Forza Italia, anche su questo, da Roma a Bruxelles, è stata protagonista. Con il nostro impegno, è stato possibile inserire numerosissimi progetti per la Puglia nel campo di questo strumento e siamo certi che faranno la differenza per ridare fiato alle prospettive di rilancio economico del nostro territorio. In questa campagna elettorale siamo in prima linea e visiteremo tutti i centri della Puglia per incontrare i cittadini e condividere con loro non solo la narrazione di quanto abbiamo fatto, ma anche idee e proposte per l'Italia che vogliamo».