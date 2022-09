Elezioni politiche, tutti i nomi dei candidati in Puglia

Camera e Senato saranno rinnovati con il voto di domani - 25 settembre - quando dalle 7 alle 23 si voterà per le elezioni politiche. In Puglia la sfida più "accesa" e in bilico potrebbe essere quella di Bari, dove il Pd all'uninominale della Camera schiera la scienziata Luisa Torsi, mentre il centrodestra risponde con il leghista Davide Bellomo, capogruppo in Consiglio regionale; il M5S ha scelto Alberto De Giglio e il terzo polo Stefano Franco. È uno dei pochi collegi considerati «contendibili», cioè dove lo scarto tra candidati e coalizioni non è così importante. Ma c'è curiosità anche nel vedere come andrà a finire nel collegio di Molfetta (Camera), dove Forza Italia e il centrodestra hanno puntato su un famoso volto della tv, Rita Dalla Chiesa, mentre il centrosinistra ha optato per la strada del radicamento sul territorio, scegliendo l'ex sindaco di Bitonto, Michele Abbaticchio, «pupillo» di Antonio Decaro. Il M5S scommette sul costituzionalista Nicola Grasso, mentre il terzo polo su Benedetto Grillo.

Altra sfida interessante si giocherà a Lecce per un posto in Senato, a contenderselo l'epidemiologo Pierluigi Lopalco, il segretario della Lega Puglia, Roberto Marti, Antonio Trevisi (M5S) e Alfredo Pagliaro (Terzo polo). Nei listini bloccati, il Pd e la Sinistra hanno preferito la linea della territorialità, gli altri partiti invece come capilista hanno scelto i big. Fratelli d'Italia, che punta forte sulla Puglia, ha Giorgia Meloni capolista alla Camera nel collegio 2 della Puglia, quello di Bari, l'eurodeputato Raffaele Fitto invece sarà capolista a Lecce, collegio 4.

Il M5S «risponde» con l'ex premier Giuseppe Conte, attuale presidente pentastellato, e il suo vice Mario Turco. Come detto, Rita Dalla Chiesa è candidata con Forza Italia come capolista nel proporzionale, collegio Molfetta-Bari, e all'uninominale della Camera. Fi Puglia ha scelto, invece, la senatrice Lucia Ronzulli come capolista al plurinominale al Senato, mentre all'uninominale del Senato è candidato il sottosegretario alla Giustizia, Francesco Paolo Sisto. Azione e Italia Viva propongono in Puglia due ex ministre, Mara Carfagna, che sarà capolista in tutti i collegi plurinominali della Camera; e Teresa Bellanova, capolista al Senato. Ci sarà anche l'ex sottosegretario Massimo Cassano, dg dell'Arpal in aspettativa, secondo nel listino bloccato dopo la ministra Carfagna. Pd, Verdi Sinistra ha scelto Francesco Boccia come capolista al Senato. La Lega ha deciso di riconfermare tutti i parlamentari uscenti e al plurinominale del Senato c'è Matteo Salvini; il sottosegretario Rossano Sasso è candidato all'uninominale per la Camera ad Altamura. Gianluigi Paragone è capolista alla Camera per Italexit nel plurinominale a Lecce, collegio Puglia 4.