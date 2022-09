Dem, cambiare per una svolta: la ripartenza dai territori

"Sinistrati” e non è la prima volta: il Pd colpito e affondato, ma ben oltre le più fosche aspettative. In rivolta contro i vertici per le scelte compiute, ma non era mai accaduto che i toni fossero così duri già all’indomani della sconfitta dentro una coalizione incapace perfino di difendere le sue roccaforti. O si cambia o, lentamente, si muore. Con la Puglia in prima fila a chiedere una drastica inversione di rotta. Illustri le firme: sindaci da ribalta nazionale, amministratori di prima fascia, campioni di preferenze sul territorio.



Non è la solita resa dei conti sottotraccia di un partito capace di cambiare fino a 10 segretari in 15 anni. Un record difficile da battere e il segnale di un’eterna crisi di leadership accompagnata da divisioni fratricide fintamente sopite. Questa volta è diverso perché il tiro al bersaglio - Enrico Letta nel mirino - arriva come un fiume in piena dalle stanze di chi, il Pd, lo rappresenta negli enti locali. Nei Comuni, nelle Province e nelle Regioni dove si gestisce in trincea la cosa pubblica anziché lambiccarsi in giochi di corrente o riposizionamenti tattici in vista di questo o quel riassetto interno: è lì che nel 70% dei casi (dati italiani, ma non lontani da quelli pugliesi) il centrosinistra è maggioranza, salvo poi ritrovarsi perdente quando c’è da eleggere il Parlamento. Salgono i toni e cresce la rabbia, stavolta senza andarci troppo per il sottile.

Antonio Decaro, sindaco più amato dagli italiani e alla guida del Comune di Bari da quasi due lustri, è stato il primo a dirlo senza troppe diplomazie: «Ci ritroviamo deputati e senatori che non sanno nemmeno trovare sulla carta geografica i paesi nei quali vengono eletti. Solo perché fedelissimi ai leader di partito o a qualche capo-corrente. È l’intero modello su cui il Pd si fonda che va smantellato. O saremo capaci di azzerare questi meccanismi perversi o la sconfitta perpetua alle elezioni politiche sarà il nostro ineluttabile destino». Un proto-manifesto prima di lanciare la candidatura al congresso Pd? Si vedrà, ma qui è un altro l’aspetto che balza agli occhi. L’elenco di accuse coincide con lamentele e malesseri così diffusi - da Nord a Sud, dal Gargano a Leuca - che è come aver tolto il coperchio ad una pentola in ebollizione. A latitudini diverse, come nel caso di un altro sindaco ad alto potenziale di candidatura come Matteo Ricci da Pesaro pronto a lanciarsi nella corsa alla segreteria. Con accenti forse meno marcati come per Dario Nardella da Firenze per il quale «il Pd va ricostruito da zero».