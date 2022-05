Covid, più di 3mila casi e 10 morti in un giorno in Puglia

Resta alta la curva dei contagi da coronavirus nelle ultime 24 ore in Puglia, sebbene i casi registrati siano meno di quelli registrati ieri: il Bollettino parla oggi di 3.101 nuovi casi e dieci persone morte in tutta la Regione, ieri i nuovi casi erano più di 4mila e i deceduti 16. I test effettuati sono stati 20.136 (mentre ieri erano stati quasi 26mila).

I numeri del bollettino

I nuovi casi per provincia sono così distribuiti: Bari: 1.179; Bat: 170; Brindisi: 321; Foggia: 334; Lecce: 574; Taranto: 487; i residenti fuori regione sono 27 e per altri 9 la provincia è in via di definizione.



Sono 98.484 le persone attualmente positive, di cui 545 ricoverate in area non critica e 25 in terapia intensiva.