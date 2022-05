Covid, in Puglia il primo reparto per pazienti asintomatici gestito da infermieri

Un reparto per pazienti positivi al covid ma asintomatici gestito interamente da infermieri. Accade a Bari, all'ospedale San Paolo dove la Asl ha attivato un reparto Covid gestito solo da infermieri che assistono pazienti positivi ma asintomatici o con lievi sintomi che sono arrivati in ospedale per altre patologie.

APPROFONDIMENTI BRINDISI Vaccini over50: arrivano le sanzioni dal Ministero. Ecco cosa fare... REGIONE Covid, i medici di famiglia pronti a somministrare la quarta dose

Vaccini over50: arrivano le sanzioni dal Ministero. Ecco cosa fare per chiedere l'annullamento

Si tratta del primo reparto a gestione infermieristica in Italia e che permette di proseguire il programma terapeutico impostato al momento del ricovero. Il reparto si trova al settimo piano e ha cinque posti letto in quattro stanze. «Il progetto - spiega l'Asl - anche in futuro nel passaggio dalla fase pandemica a quella endemica potrà aiutare ad allentare la pressione nei reparti no Covid e i ricoveri negli ospedali Covid».

Covid, i medici di famiglia pronti a somministrare la quarta dose