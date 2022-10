Covid, contagi giù ma sale il numero dei ricoveri. Medici con mascherine anche dopo il 31 ottobre

Se è vero che la Puglia è una regione ad alto rischio rispetto ai contagi covid, secondo l'Iss, è pur vero che nonostante il calo dei contagi che si registra ormai da qualche settimana, il tasso di occupazione dei posti letto nelle strutture regionali sale. Il covid continua a preoccupare e per anche per questa ragione la direzione del Policlinico di Bari ha deciso di far continuare ad indossare la mascherina ai medici a contatto con i pazienti.

Il report di Agenas

Nonostante il calo dei contagi nelle ultime due settimane, nei reparti di Medicina Covid della Puglia c'è stata una risalita del tasso di occupazione dei posti letto, passato dal 6 al 7%. È quanto emerge dal monitoraggio dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas). Tuttavia la Puglia resta sotto la media nazionale, pari all'11%. Per quanto riguarda le terapie intensive, il tasso di occupazione in Puglia è pari al 2%, in linea con la media italiana.

Il bollettino del 31 ottobre

Oggi in Puglia si registrano 351 nuovi casi di positività al Covid su 3.295 test giornalieri per una incidenza del 10,6%. Non si registrano decessi. I nuovi casi sono così distribuiti: in provincia di Bari 95, nella Bat 17, nel Brindisino 56, in provincia di Foggia 20, nel Leccese 123 e in provincia di Taranto 32. Sono 7 i positivi residenti fuori regione. Dei 13.683 attualmente positivi 182 sono ricoverati in area non critica e 11 in terapia intensiva.

La scelta del Policlinico

Anche dopo il 31 ottobre gli operatori sanitari del Policlinico di Bari a contatto con i pazienti ricoverati dovranno indossare la mascherina. È quanto disposto in una circolare interna del 28 ottobre firmata dal responsabile della Control Room, professore Silvio Tafuri, dal direttore di Medicina del lavoro, Luigi Vimercati, e dal direttore sanitario, Maurizio Marra. Nonostante il ministero il 29 settembre ha disposto che l'obbligo di indossare le mascherine termini oggi, il Policlinico «in considerazione dell'attuale andamento epidemiologico» della pandemia Covid-19 ha deciso di adottare provvedimenti diversi, raccomandando la mascherina anche per gli altri dipendenti e visitatori.