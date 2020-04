Bar e ristoranti tornano al lavoro. Caffè da asporto e piccoli interventi di manutenzione. Fase 2, si riparte

Ultimo aggiornamento: 15:38

«Un caffè (d'asporto) grazie». Le città riprendono vita e le attività di ristorazione e bar alzano le saracinesche. La Regione Puglia ha giocato d'anticipo: da oggi e sino al 17 maggio, è consentita l'attività di asporto perristoranti, pub, gelaterie e pasticcerie con l'obbligo di rispettare la distanza di un metro.Un'ordinanza, quella regionale, arrivata nel pomeriggio di ieri che ha anticipato di qualche giorno quanto previsto dal nuovo Dpcm del presidente del Conisiglio Giuseppe Conte che avvia verso la Fase 2 il paese.Da questa mattina a Lecce tante attività commerciali hanno ripreso a lavorare e chi era in città - per «comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute» - ha potuto riassaporare il gusto del caffè del bar. Acquistato e consumato altrove: in ufficio, a casa. Perché è vero che riaprono le attività ma è pur vero che bevande e alimenti non possono essere consumati all'interno di bar e ristoranti.E anche Brindisi ha spinto il piede sull'acceleratore. Non tutti si sono trovati pronti a riaprire dall'oggi al domani. In tanti avevano già iniziato a lavorare con piccoli interventi di manutenzione per riaprire dal prossimo lunedì. Proprietari di bar e ristoranti da questa mattina sono al lavoro per poter riaprire dal 4 maggio.