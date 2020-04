Puglia, altri contagi: 109 nuovi casi. Ma sale il numero dei guariti: 531 La mappa

Il numero dei nuovi casi positivi aumenta e anche il rapporto tra contagiati e tamponi, il 5,27% contro il 4,58%. Ma a fronte di dieci decessi, si registra un altro balzo dei guariti (+37), che sfondano quota 500 e arrivano a 531.

Secondo i dati della Regione elaborati sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro, oggi (23 aprile) in Puglia, sono stati registrati 2.068 test per l'infezione Covid-19 coronavirus e sono risultati positivi 109 casi con un incremento del 2,92%, così suddivisi:



59 nella Provincia di Bari;

2 nella Provincia Bat;

15 nella Provincia di Brindisi;

23 nella Provincia di Foggia;

5 nella Provincia di Lecce;

2 nella Provincia di Taranto;



per 3 casi è in corso l’attribuzione della provincia di provenienza.



Sono stati registrati 10 decessi: 1 in provincia di Bari, 6 in provincia di Foggia, 3 in provincia di Taranto.



Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 50.410 test.

I casi attualmente positivi sono 2936 mentre salgono a 531 i pazienti guariti.



Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 3.839, così divisi:



1.247 nella Provincia di Bari;

360 nella Provincia di Bat;

527 nella Provincia di Brindisi;

956 nella Provincia di Foggia;

466 nella Provincia di Lecce;

251 nella Provincia di Taranto;

27 attribuiti a residenti fuori regione;

5 per i quali è in corso l'attribuzione della relativa provincia. © RIPRODUZIONE RISERVATA