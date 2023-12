Compensazioni energetiche, il braccio di ferro fra Governo e Regione è appena cominciato. E se la Giunta - in particolare l’assessore Alessandro Delli Noci che ha fortemente voluto la norma - per il momento tace in attesa di leggere, nero su bianco, i motivi dell'impugnativa deliberata dall’Esecutivo, partiti e associazioni di categoria si schierano pro o contro l’iniziativa regionale, ovvero quella legge sulle compensazioni energetiche approvata all’unanimità e che mira a garantire un ristoro ai territori che ospitano o ospiteranno impianti di produzione di energia .

La legge



La legge pugliese altro non fa che applicare in Puglia i principi già fissati dalla legge statale 239 del 2004, la cosiddetta legge Marzano, in base alla quale «le Regioni e gli enti locali territorialmente interessati alla localizzazione di nuove infrastrutture energetiche (...) hanno il diritto di stipulare accordi con i proponenti» per ottenere le compensazioni. Dopo un lungo confronto con il Governo - confronto servito a fugare dubbi e criticità che il ministero dell’Ambiente aveva sollevato all’indomani della prima stesura della norma - la legge è approdata in Consiglio regionale, dove è stata emendata, su proposta proprio di Delli Noci. Cosa prevede il testo entrato in vigore? Prevede che le compensazioni valgano non solo per i nuovi impianti, ma che nel caso delle aziende operanti nel settore del gas valgano anche per gli impianti esistenti. Tali aziende dovranno pagare un contributo calcolato fino al 3% del valore commerciale del gas trasportato. E questo contributo, stimato in svariati milioni di euro all’anno, sarà poi usato per applicare uno sconto direttamente in bolletta a tutti i pugliesi, imprese incluse. Dunque la norma incide non solo sugli impianti futuri, ma anche su quelli esistenti, a partire dal Tap , il gasdotto che dall’Azerbaijgian porta il gas fino a San Foca, nel Salento e da qui a tutto il Paese.

Il Governo ritiene che la legge pugliese violi la Costituzione e sotto molteplici profili. Sicuramente l’articolo 117, che definisce le materie di legislazione concorrente o esclusiva per Stato e Regioni e poi il 41 sulla libera iniziativa imprenditoriale. La legge pugliese sulle compensazioni, secondo il Governo Meloni, violerebbe anche il principio del legittimo affidamento, in base al quale - per semplificare - non si possono cambiare le regole in corsa, come in questo caso chiedendo un “ contributo ” non previsto inizialmente.

Certo è che il serrato confronto avviato dalla Regione per superare i rilievi iniziali del Governo non è servito a nulla. «Ma io - commenta Fabiano Amati, commissario regionale e consigliere regionale di Azione - sono contento che la norma sia stata impugnata, perché così si farà chiarezza. La Corte costituzionale non è un covo di eversori, è giusto chiederle cosa ne pensa». Amati è convinto che la legge Marzano possa essere applicata agli impianti già realizzati e al gas trasportato a partire dall’entrata in vigore della nuova legge. «Altrimenti - dice - la “Marzano” non avrebbe alcun senso. Se il Governo non è d’accordo con questa lettura, abroghi la “Marzano”. Perché non lo fa? Noi amministratori pubblici siamo chiamati a fare gli interessi dei pugliesi, di tutti coloro che pagano le bollette, compresi gli industriali».

