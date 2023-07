Benzina e diesel, la mappa dei rincari: in Puglia fino a 2,30 euro al litro. Da domani i distributori dovranno esporre i prezzi medi

Con l'esodo per le vacanze, tornano a crescere i prezzi della benzina. Diesel e senza piombo alle stelle in alcuni distributori e aumenti generalizzati. La Guardia di Finanza accende un faro e si muove con controlli approfonditi nei confronti di quei distributori che sabato scorso - soprattutto in Autostrada - hanno fatto registrare prezzi addirittura superiori a 2 euro al litro. E da domani arriva l'obbligo di esporre nelle stazioni di servizio i prezzi medi regionali del costo del carburante.

I gestori delle stazioni di servizio dovranno mettere ben in vista non solo i costi del proprio impianto ma anche quelli medi regionali per favorire il confronto da parte degli automobilisti.

Una misura voluta dall’esecutivo, dal ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti in particolare, nel Decreto benzina di inizio anno, ma fortemente contrastata dagli addetti del settore. Prevede, tra l’altro, sanzioni fino a 2 mila euro per chi fa il furbo.

In Puglia i prezzi massimi sono tra quelli più alti d'Italia secondo l'analisi di Assoutenti su dati del Mimit (27-28 luglio). Si può arrivare fino a 2,337 euro per un litro di gasolio, 2,397 euro per un litro di benzina. Peggio solo in Calabria, Veneto, Toscana e Sicilia. Ma arriva la stretta, per cercare di salvaguardare il portafogli degli automobilisti almeno ad agosto.