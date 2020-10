Ballottaggio, dieci comuni al voto per scegliere il sindaco: tutte le sfide in ogni provincia

Ultimo aggiornamento: 09:52

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sono 10 i Comuni pugliesi in cui si svolge, da questa mattina, il ballottaggio per eleggere il nuovo sindaco. Riflettori puntati su Andria , unico capoluogo di provincia al voto per questo secondo turno: a sfidarsi, saranno Partito democratico e M5S. Nel primo turno elettorale Giovanna Bruno, candidata del centrosinistra, ha raggiunto il 38,10% delle preferenze, ma non è bastato per portare il Pd a Palazzo di Città dopo dieci anni. Lo sfidante è Michele Coratella, uno dei due soli ballottaggi in Puglia in cui il Movimento 5 Stelle può puntare alla guida di una città. Coratella ha raccolto il 20,74% dei voti al primo turno.Sfida all'ultimo voto anche in provincia di Taranto, a Manduria , dove i due candidati che si contendono la poltrona di sindaco sono Gregorio Pecoraro (M5s e civiche) e Domenico Sammarco (Pd, liste civiche). Numerosi i Comuni che tornano al voto nel Barese: a Modugno gli sfidanti sono Nicola Bonasia (civiche) e Fabrizio Cramarossa (Pd e Psi). Ballottaggio anche a Conversano, dove se la vedranno Giuseppe Lovascio e Pasquale Antonio Mario Loiacono, sindaco uscente. Fra i due ci sono più di dieci punti percentuali di differenza: Lovascio è al 36,92, Loiacono al 23,33.A Corato, Corrado Nicola De Benedittis (centrosinistra) insegue Luigi Perrone (centrodestra); a Palo del Colle, la sfida è tra Tommaso Amendolara (Pd, Italia in Comune, Psi) e Anna Cutrone (liste civiche).In provincia di Brindisi , sono arrivati al ballottaggio i candidati a sindaco di Ceglie Messapica (gli elettori dovranno scegliere tra Angelo Palmisano di Fratelli d’Italia e Giuseppina Resta) e Latiano, dove l’uscente Cosimo Maiorano (Pd e civiche) se la vedrà con Claudio Ruggiero (civiche).In provincia di Lecce , i cittadini sono tornati al voto a Tricase, dove dovranno scegliere il sindaco Antonio De Donno (Pd e liste civiche) e Carmine Zocco (liste civiche). Infine, nel Foggiano, l’unico Comune in cui si torna ai seggi è Lucera: Giuseppe Pitta (civiche) sfida Fabrizio Abate (Pd, Italia in Comune).