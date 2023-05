Altamura verso il ballottaggio tra Moramarco e Petronella

Ad Altamura si profila il ballottaggio tra Giovanni Moramarco, candidato sostenuto dal Centrodestra e Vitantonio Petronella, sostenuto da civici e Udc. Per i due nella primissima parte dello scrutinio si è profilato un testa a testa.

Su sei sezioni al momento scrutinate, con le operazioni un po' a rilento, Petronella è in leggero vantaggio, con il 46%. Quattro punti percentuali dietro c'è Moramarco.

Giovanni Moramarco è sostenuto da Fratelli d’Italia Giorgia Meloni, Riformisti per Moramarco Sindaco, Innoviamo, Azione Civica Altamura, Forza Italia-Moderati per Altamura, Lista per Moramarco Sindaco mentre Vitantonio Petronella è appoggiato da Rinnovamento Altamura, Insieme con Petronella, Altamura al Centro, Altamura con Petronella Sindaco, Altamura Unita, Idee in Comune, Popolari con Petronella Sindaco, Progetto Altamura, Unione di centro (Udc).