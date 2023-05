Elezioni, urne chiuse: in Puglia affluenza al 64%

È arrivato il dato dell'affluenza in Puglia per le elezioni comunali. Nella nostra Regione si è recato alle urne il 64,15%. Un dato in diminuzione rispetto alla scorsa tornata, quando era al 66,65%. Il dato della provincia di Taranto è il più confortante, con il 70,22%. A seguire quella di Lecce (68,19 %), Bari (63,71%), Brindisi (62,89%). Per la Bat, invece, affluenza si assesta intorno al 62,57%. Fanalino di coda Foggia (56,64%).

I dati pugliesi

Il comune pugliese con l'affluenza più bassa è Anzano di Puglia, nel Foggiano, in cui si è recato alle urne solo un quarto dei cittadini (25,35%). Quello con l'affuenza più alta invece Palagianello, nel Tarantino, con l'82,63%.

Tra i comuni più popolosi: Altamura (67,87%), Monopoli (64,01%) nel Barese, Bisceglie (61,91%) nella Bat. L'affluenza a Brindisi è al 57,62%, dieci punti più bassa rispetto a quella di Ostuni (67,72%). Nella provincia di Lecce Otranto è al 73,31%, mentre Squinzano al 68,96%.

I dati nazionali

L'affluenza alle elezioni comunali, con le urne chiuse alle 15 e ad oltre la metà del rilevamento dei seggi giunto al Viminale, si attesta al 59%, allo stato in calo di tre punti rispetto al 62% delle precedenti amministrative.

La Puglia, con la Campania (65,24%), si conferma ai primi posti delle Regioni al voto.