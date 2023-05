Elezioni, risultati nel Barese e nella Bat. Monopoli, Annese confermato. Altamura al ballottaggio

Nella Città metropolitana di Bari si è votato ad Acquaviva, Altamura - cinque candidati sindaco -, Casamassima, Mola, Monopoli, Noci, Poggiorsini, Toritto e Valenzano, nella Bat, invece, andranno al voto Bisceglie e Margherita di Savoia. L'affluenza in provincia di Bari si è attestata al 63,71%. Per la Bat, invece, affluenza si assesta intorno al 62,57%.

A breve le news con gli aggiornamenti sulla corsa al sindaco nei vari comuni.

Barese:

Acquaviva

Altamura

Casamassima

Giuseppe Nitti è confermato sindaco a Casamassima.

I dati non sono ancora ufficiali ma lo scarto è consistente. Nel comitato è già partita la festa. Numeri parziali: circa il 70% delle preferenze sono andate a Nitti.

Noci

A Noci si profila un billottaggio tra il sindaco uscente Francesco Intini (in vantaggio, sostenuto da una serie di liste civiche) e Fortuno Mezzapesa. Più indietro Anna Martellotta (centrodestra) e Paolo Conforti.

Poggiorsini

Ha dismesso i panni di vice per mettere quelli da titolare. Pietro Picerno, l’ex vice sindaco della giunta guidata da Ignazio Di mauro, è sindaco di Poggiorsini, 1300 anime che in questa tornata elettorale si è guadagnata il podio dell’affluenza in terra di Puglia con l’84% degli aventi diritto che si sono recati alle urne. Picerno ha vinto con uno scarto di appena 20 voti su Michele Armienti già sindaco di Poggiorsini dal 2014 al 2019.

Toritto

A Toritto Dino Rotunno (lista collegata ai partiti di centrodestra) è il nuovo sindaco. Superato Pasquale Regina, sindaco uscente, nella sfida a due.

Valenzano

A Valenzano si va verso il ballottaggio tra Giampaolo Romanazzi, dimissionario (supportato da cinque liste civiche) e Maria Morisco (Forza Italia più cinque civiche). Più indietro Tonio De Nicolò (Fratelli d'Italia e una civica), Michele Filipponio (Partito Meridionalista).

Bat:

Bisceglie

A Bisceglie pressocché sicuro il ballottaggio tra Angelantonio Angarano e Francesco Spina. Il sindaco uscente è in leggero vantaggio. Staccati Vittorio Fata e Franco Napoletano. Al momento scrutinate 14 sezioni su 50.

Margherita di Savoia

«La vittoria netta, schiacciante ed inequivocabile di Bernardo Lodispoto (centrosinistra, ndr), rieletto sindaco di Margherita di Savoia, è il premio al buon governo e a una gestione della cosa pubblica rivolta al bene della cittadinanza», commenta il capogruppo del Pd in Consiglio regionale, Filippo Caracciolo. «In questi anni - aggiunge Caracciolo - Margherita di Savoia ha avuto uno sviluppo tangibile e per questo motivo la cittadinanza ha inteso nuovamente premiare in maniera ampia il centrosinistra e Bernardo Lodispoto. Questo plebiscito rappresenta una responsabilità e uno stimolo a lavorare nel segno della continuità e in modo anche migliore rispetto al primo mandato ricevuto». Lodisposto, quando mancano meno di mille voti da scrutinare, è in vantaggio con quasi il 70% delle preferenze. Lodisposto, sindaco uscente, ha quindi battuto Grazia Galiotta, alla guida della lista «Forza Margherita».