Carovigno, da ex alleati a sfidanti: Lanzillotti e Radisi al ballottaggio

Servirà il turno di ballottaggio per eleggere il nuovo sindaco di Carovigno: fuori, almeno ufficialmente, simboli e partiti dalla sfida del 28 e 29 maggio che vedrà, invece, contrapposte le coalizioni civiche rappresentate da Massimo Lanzilotti e Vincenzo Radisi. L’ex sindaco si è attestato intorno al 35%. Radisi invece ha superato di poco il 30%. Niente vittoria al primo turno, così come era nei pronostici che ormai da giorni si rincorrevano a Carovigno, ma ballottaggio tra i due ex alleati, che ora si ritroveranno uno contro l’altro per diventare il nuovo primo cittadino che sarà eletto dopo 29 mesi di commissariamento, tra crisi politica e scioglimento del consiglio comunale per infiltrazioni della criminalità organizzata. In definitiva gli elettori a Carovigno sono stati 10.433, pari al 68,73%. Percentuale più alta di poco rispetto al 2018, il 68,64: circostanza rata in questa tornata elettorale dove c’è stata una percentuale rilevante di astenuti.

Gli esclusi

Fuori dai giochi per il secondo turno, e quindi per eleggere il nuovo sindaco, nel centrodestra Fratelli D’Italia che insieme ad altre due liste civiche avevano avanzato la candidatura di Francesco Lotesoriere, e Partito Democratico e Movimento Cinque Stelle. Le due forze politiche di centrosinistra avevano puntato sull’ex consigliere comunale Salvatore Ancora.

Lotesoriere si è fermato al 23%, mentre Ancora intorno al 6%. Questo il quadro parziale con lo spoglio ed i conteggi andati avanti per ore. Il testa a testa tra Radisi e Lanzilotti è stato uno costante per l’intero pomeriggio: solo all’inizio dello spoglio Lotesoriere ha incalzato l’ex consigliere comunale. Alla lunga però Radisi e Lanzilotti hanno acquisito un vantaggio considerevole per assicurarsi il turno di ballottaggio.

I più suffragati

Tra i candidati più suffragati nella coalizione di Lanzilotti l’ex presidente del consiglio comunale Francesco Leoci. In quella di Radisi l’imprenditore Mimmo Lanzilotti. Entrambi dovrebbero essere eletti in ogni caso, così come anche l’altro candidato sindaco Francesco Lotesoriere. Legalità, infrastrutture, decoro urbano e prospettive di investimenti e crescita sul litorale sono stati alcuni dei temi che hanno caratterizzato queste settimane di campagna elettorale a Carovigno, con i vari comizi che sono stati organizzati in alcuni luoghi “simbolo” del territorio: da Largo Macchiavelli a Serranova, passando per Torre Santa Sabina. Campagna elettorale che proseguirà nei prossimi 15 giorni fino al 26 maggio. Poi il silenzio elettorale ed il voto del 28 e 29 maggio per eleggere il nuovo sindaco di Carovigno.