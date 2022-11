Arpal, cambiata la serratura dell'ufficio di Cassano e disattivato il badge: parte il ricorso al Tar

Disattivato il badge aziendale e cambiata la serratura dell'ufficio: Massimo Cassano non può più accedere alla sede dell’Arpal dopo la decadenza sancita dalla legge regionale. Lo ha deciso, come riporta la Gazzetta del Mezzogiorno, il commissario Silvia Pellegrini, che in mattinata aveva fatto già cambiare le password per l’accesso agli indirizzi mail istituzionali impedendo, di fatto, l'accesso a Cassano.

Il ricorso al Tar

Da qui la decisione di Cassano di presentare un’istanza urgente al Tar di Bari contro la Regione e il commissario con la richiesta di misure cautelari provvisorie. Cassano ritiene che la legge regionale di revoca non possa applicarsi automaticamente, ma necessiterebbe di una lettera di licenziamento. Di avviso contrario la Regione, che ritiene che la legger regionale si "autoapplicante" e non richieda quindi l'emissione di ulteriori atti. Cassano punta a far in modo che il Tar sollevi la questione di illegittimità costituzionale della legge regionale.