Arpal, Mazzei rimosso dall'incarico di dirigente al personale: «incompatibile con il ruolo politico»

Nuovo capitolo per l'intricata vicenda Arpal. La Regione ha infatti deciso di sollevare il dirigente Luigi Mazzei dall'incarico di direttore del personale, all'interno di in una delle tre unità operative affidategli all'interno dell'Agenzia regionale pugliese per il lavoro: quella degli affari generale e la formazione (che gestisce anche il settore concorsi). Il suo ruolo sarebbe infatti incompatibile per legge con quello ricoperto nel Movimento Puglia Popolare di cui è stato a lungo coordinatore per il Salento.

La decisione dopo il parere della Funzione Pubblica

Per Mazzei si è trattato di una rimozione parziale ma politicamente fondamentale, che arriva dopo varie sollecitazioni arrivate dalla politica, in primis dai consiglieri del Pd e in particolare da Fabiano Amati oggi nelle file di Azione. Ma soprattutto dopo il parere della Funzione Pubblica, ufficio nel dipartimento statatale della Pubblica Amministrazione, che richiama alla legge secondo cui un dirigente di partito non può assumere incarichi di dirigente nella pubblica amministrazione. In diverse occasioni, Palazzo Chigi avrebbe rimandato a un controllo più approfondito in merito alle funzioni di coordinatore provinciale di Puglia Pololare, movimento facente capo all'ex Dg di Arpal Massimo Cassano che per capillarità è di fatto assimilabile a un partito politico. Per ora dunque a ricoprire l'incarico sarà Enrica Grisi, che aveva vinto il concorso per la direzione del personale.

Il nodo dei concorsi

A latere della vicenda il comparto concorsi in Arpal, che nel 2022 ha portato all'assunzione di quasi mille persone che dovranno completare il quadro di fabbisogno per il piano di politiche attive del lavoro individuato dal ministero e finanziato anche attraverso il Pnrr. Dopo il polverone giudiziario sui nomi degli idonei al concorso e i loro presunti collegamenti diretti e indiretti con il movimento politico di Cassano, Silvia Pellegrini direttrice del Dipartimento Politiche del Lavoro, ha ritenuto di non procedere a ulteriori assunzioni congelando anche il centinaio di unità risultate idonee.