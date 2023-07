Lavoro, quasi mille posti nel Salento. Tutte le offerte delle aziende

Lavoro, sono quasi mille i nuovi posti resi disponibili dalle aziende tra Lecce e provincia. Tante le offerte, sia nel settore dell'edilizia e del commercio che per lavori stagionali nel settore turistico.

In 27 nell'edilizia a Galatone

Gravili s.r.l., azienda di Galatone specializzata nei settori dell'edilizia e dell'impiantistica tecnologica, intende assumere 27 lavoratori. Si ricercano, in particolare, tre periti industriali ed edili, due operai elettricisti, due operai idraulici, due operai intonacatori, due operai muratori, due operai edili, due operai piastrellisti, due pittori edili, due operatori di piattaforme elevabili, tre ascensoristi con patentino, tre ingegneri civili/industriali. Il personale richiesto deve avere minima esperienza nel ruolo. È possibile leggere l’offerta nel dettaglio e i requisti richiesi per ogni profilo nella sezione “Costruzioni e installazione impianti” del Report. Le selezioni si terranno giovedì 27 luglio, dalle 14:30 alle 16:30, presso il Centro per l’Impiego di Lecce, Viale Giovanni Paolo II, 3: saranno presenti i referenti dell’azienda Gravili, che presenteranno l’azienda e terranno colloqui di lavoro con i candidati.

Le altre offerte

A quest’offerta, si aggiungono quelle presenti nel 29° report delle offerte di lavoro redatto dall’U.O. Coordinamento Servizi per l’Impiego dell’Ambito di Lecce di Arpal Puglia, che conta di 996 offerte di lavoro suddivise in 310 annunci. Nel settore del turismo e della ristorazione sono 306 le posizioni aperte, in buona parte concentrate sulla fascia ionica (134). Seguono il Capo di Leuca (88), l'entroterra (54), la costa adriatica (18), Lecce e il nord Salento (12). Importanti anche i numeri nel settore costruzioni (197 posti), nel tessile-abbigliamento-calzaturiero (100) e nel commercio (81). Sono 49 i lavoratori ricercati nel settore pulizie; 36 nel metalmeccanico; 48 in ambito amministrativo-informatico; 40 nelle telecomunicazioni; 37 in quello della riparazione veicoli e trasporti; 8 nell'industria del legno; 71 in agricoltura, agroalimentare e ambiente; 13 nella sanità; 4 in artigianato; 4 nel settore benessere.

Tutte le offerte di lavoro QUI

Categorie protette

Un annuncio per una posizione aperta per persone appartenenti a categorie protette (art.18 L.68/99). La sezione dedicata alla offerte di tirocinio formativo conta di 11 posizioni aperte in diversi settori professionali, dall'edilizia alla ristorazione, dall'amministrativo alla riparazione di veicoli. Diverse sono le opportunità di formazione e lavoro all’estero tramite la Rete Eures. Le offerte, parimenti rivolte ad entrambi i sessi, sono pubblicate quotidianamente sul portale lavoroperte.regione.puglia.it e diffuse anche sulla pagina Facebook "Centri impiego Lecce e provincia", sul portale Sintesi Lecce e sui profili Google di ogni centro per l'impiego. Le candidature possono essere trasmesse tramite Spid, via mail o direttamente allo sportello presso gli uffici.