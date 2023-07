Lavoro, uno sportello informativo a disposizione dei migranti a Boncuri

Uno sportello dedicato ai lavoratori stagionali affinché possano conoscere le norme vigenti in tema di lavoro, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, è stato inaugurato oggi nel campo di accoglienza di Boncuri a Nardò, in provincia di Lecce.

Un esperto a disposizione un giorno a settimana

L'iniziativa, voluta dalla Cisl e chiamata 'Sportello di tutela, ascolto e informazione', prevede la presenza settimanale di una responsabile sindacale che sarà a disposizione dei migranti nel campo ogni lunedì dalle 5 del pomeriggio alle 8 della sera. La gestione dello sportello è condivisa da Fai Cisl Lecce, Cisl Lecce e Anolf, l'associazione nazionale oltre le frontiere promossa dal sindacato che riunisce migranti di varie etnie.

La nota della Cisl

Lo sportello intende «qualificare ancor di più la foresteria di Boncuri per offrire adeguati servizi e dignitosa ospitalità ai lavoratori migranti impegnati nei campi nel periodo estivo», si legge in una nota della Cisl di Lecce in cui si evidenzia che l'obiettivo è «ampliare e qualificare l'offerta dei servizi ai migranti che forniscono un servizio fondamentale a un comparto strategico per l'economia del Salento». «Ci mettiamo al servizio di questa comunità migrante, con uno sportello settimanale per garantire accoglienza, ascolto, presa in carico, orientamento al lavoro e tutele», ha detto Ada Chirizzi, segretario generale Cisl Lecce. «Oggi ancora una volta qui a Boncuri, vogliamo ribadire la necessità di accogliere dignitosamente esseri umani che provengono da situazioni difficili e al contempo riconoscere l'importanza che queste persone ricoprono nelle nostre comunità», ha aggiunto Sebastiano Leo, assessore al Lavoro della Regione Puglia che ha definito lo sportello «un ulteriore tassello nel rispetto dei diritti di tutti i lavoratori sapendo che anche su questo tema c'è ancora molto da fare».