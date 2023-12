Allarme bomba, disagi sulla circolazione ferroviaria: cancellazioni e ritardi in Puglia

Disagi infiniti sulla linea ferroviaria adriatica. E l'impatto, ovviamente, è anche sui treni da e per la Puglia. L'origine del problema è l'intervento, in prossimità di Civitanova Marche, delle forze dell’ordine in stazione per un allarme bomba, a causa dell’abbandono di due valigie sospette.

La circolazione è quindi sospesa a Civitanova Marche secondo l'annuncio di Trenitalia. I treni Alta Velocità, Intercity e Regionali possono registrare ritardi.

(Nella foto, i controlli delle forze dell'ordine presso la stazione di Civitanova Marche)

Ritardi e cancellazioni

I treni Intercity possono subire cancellazioni.

I treni Regionali possono subire limitazioni di percorso o cancellazioni; attive corse con bus tra Loreto e Pedaso.

Il treno IC 608 Lecce (6:23) - Bologna Centrale (15:00) oggi termina la corsa a San Benedetto del Tronto.

I passeggeri possono proseguire il viaggio con il treno IC 610 Lecce (8:20) - Bologna Centrale (17:00).

Il treno IC 609 Bologna Centrale (14:00) - Lecce (22:49) oggi è cancellato.

I passeggeri possono utilizzare il treno IC 611 Bologna Centrale (16:00) - Bari Centrale (23:11), che oggi prosegue fino a Lecce.

Treni Alta Velocità e Intercity attualmente fermi: