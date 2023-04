Allarme bomba in pieno centro a Lecce per una borsa abbandonata. Arrivano gli artificieri

Allarme bomba, in tarda mattinata, nella centralissima via Imperatore Adriano, a Lecce. A far scattare l'allarme una borsa da donna lasciata (o smarrita) nei pressi di un albero, sul marciapiede. Alcuni passanti hanno lanciato l'allarme e sul posto sono arrivati i carabinieri che hanno delimitato l'area per metterla in sicurezza. Pochi minuti più tardi sono arrivati gli artificieri che hanno confermato che si trattava di un falso allarme: la borsa non era un ordigno. Indagini in corso per capire se la borsa sia stata smarrita o abbandonata dopo uno scippo.