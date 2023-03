Allarme bomba al tribunale, poi rientrato: sul posto gli artificieri

Una telefonata arrivata al centralino del palazzo di giustizia, che annunciava la presenza di una bomba è giunta in mattinata al tribunale di Lecce. E' scattato l'allarme, rientrato poco dopo la conclusione delle verifiche da parte delle forze dell'ordine. Il palazzo del Tribunale non è stato evacuato. Le udienze non sono state sospese. Sul posto gli artificieri dei carabinieri che hanno avviato la consueta attività di bonifica.

Carabinieri e polizia, con gli artificieri, hanno controllato il tribunale civile di via Brenta, la Corte D'Appello e altri uffici giudiziari.