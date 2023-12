Il periodo natalizio, momento di gioia e riunione familiare, porta con sé anche un motivo di frustrazione, almeno per tutti coloro che pianificano un viaggio, in particolare quando si tratta di tornare a casa: il caro prezzi dei biglietti per il rientro al Sud. Si tratta di un nodo che chiunque abbia vissuto fuori una volta nella vita, prima o poi ha affrontato, ma che quest’anno ha toccato picchi inimmaginabili, con costi di viaggio proibitivi anche per i treni, non solo per gli aerei. Costi che, in alcuni casi, si sono rivelati paragonabili a quelli da sostenere per raggiungere una grande capitale internazionale, come New York, o una meta esotica fuori dall’Europa.

Ogni anno, la domanda di viaggi durante le festività natalizie cresce in modo esponenziale, mentre le risorse di trasporto restano limitate, specialmente dalla Puglia e dal Mezzogiorno. Compagnie aeree, treni e servizi di autobus, consapevoli della forte richiesta, tendono ad aumentare i prezzi dei biglietti durante questo periodo. Il risultato è un’impennata dei costi di viaggio, spesso fuori dalla portata di molte persone, ancora alle prese - nonostante timidi segnali di miglioramento - con un’inflazione molto alta e molto incisiva, nell’erodere il potere d’acquisto.

APPROFONDIMENTI BRINDISI Centro di controllo addio: sciopero e voli a rischio domenica 17 dicembre REGIONE Ryanair, quattro nuovi voli dalla Puglia: ecco le destinazioni LA NOVITà Nuovi voli dalla Puglia per Grecia e Croazia: ecco tutti i collegamenti per l'estate

Le simulazioni e le cause

Diversi fattori contribuiscono all'aumento dei prezzi dei biglietti durante le festività natalizie, primo fra tutti quello delle tempistiche specifiche, cioè la naturale necessità di stare a tavola per la cena della vigilia, che porta tutti a guardare gli stessi orari di treni o aerei. Ma quanto costa rientrare in Puglia a Natale? Il rientro più economico è per i pugliesi che rientrano da Roma, se scelgono il treno hanno addirittura la possibilità di viaggiare con meno di 100 euro, mentre il costo in aereo oscilla tra i 139 euro del 23 dicembre fino agli 80 per il volo che arriva nel tardo pomeriggio a Bari, il più economico in assoluto.

A proposito di voli, situazione a dir poco complessa per chi sceglie di rientrare nel Salento da Bologna: voli terminati per il 23 e il 24 dicembre, rimangono solo pochi posti a 346 euro per la sera del 22. Sempre prendendo in esame la città delle due torri, in treno il viaggio ha un costo che oscilla tra i 179 euro del 23 dicembre e i 52 euro se però si sceglie di arrivare a Lecce alle 19.55, in pratica con l’ultimo treno utile per potersi sedere a tavola la sera della vigilia, sempre che non vi siano ritardi lungo la linea.

Costi similari invece per Torino e Milano, in treno si va dai 74 euro per il un posto il 24 fino ai 200 invece per il treno del 23 che parte alle 13 da Porta Nuova. Costi altissimi per i voli e disponibilità più che limitate: 322 euro per rientrare il 23 sera. Pensare a scali fantasiosi dall'estero è pressoché impossibile, visto che i due aeroporti pugliesi di Bari e Brindisi in particolare, in questo momento non sono serviti dalla stessa quantità di voli che viaggiano da e per la Puglia durante il periodo estivo, andando così a limitare ulteriormente le opportunità di chi dal nord ha il desiderio di rientrare a casa per le feste.

Quest'anno però c'è un'opportunità in più per risparmiare: l'auto. L'abbassamento del costo dei carburanti rende meno esoso il viaggio in auto, in particolare se c'è la possibilità di viaggiare in compagnia e dividere i costi di benzina e autostrada. Con il costo del diesel che è sceso sotto l'1,70 euro al litro, un viaggio da Milano a Lecce ha un costo, compresa l’autostrada, di 166 euro considerando un’auto di media cilindrata. Viaggiano in tre equivarrebbe a pagare 55 euro a testa. Una cifra più che ragionevole, soprattutto per chi si è ridotto all'ultimo minuto a pianificare il suo rientro a casa. Il caro prezzi dei biglietti per il rientro al Sud durante il periodo natalizio è un problema comune che molte persone devono affrontare. Tuttavia, pianificando in anticipo, mantenendo flessibilità e esplorando opzioni alternative, è possibile mitigare questo impatto finanziario e rendere il viaggio più accessibile.