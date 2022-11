Volto coperto, mette a fuoco l'auto e scappa: intimidazione a Sternatia. Altra auto bruciata a Presicce

Due auto sono state incendiate nella notte in Salento.

A Sternatia è stata data alle fiamme la Mercedes Classe A di un imprenditore, titolare di una società che opera nel settore del commercio di auto, con sede a Galatina. L'auto è stata completamente distrutta. Nessun dubbio sulla natura dolosa del rogo: delle immagini riprese dal sistema di videosorveglianza si nota una persona che, con il volto coperto, dà fuoco al mezzo per poi dileguarsi.

A Presicce l'auto distrutta dal rogo è stata invece una Citroen C3 di proprietà di una donna di 44 anni, originaria di Gagliano del Capo. Le fiamme hanno danneggiato anche la porta d' ingresso e la parete di un'abitazione adiacente. Anche in questo caso per gli investigatori l'incendio sarebbe di natura dolosa. Nella zona non c'erano telecamere di sorveglianza. Indagano i carabinieri.