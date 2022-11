Salento, incendio a un'auto: il fumo invade lo stabile, evacuate le abitazioni

Ancora un'auto incendiata. Con conseguenze significative anche allo stabile dove era parcheggiata. Alle ore 5 di questa mattina una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Veglie è intervenuta a Campi Salentina, in via Mamma Bella, per un incendio che avvolto una Fiat Punto alimentata a GPL di proprietà del 45enne P.S.

Si è reso necessario evacuare l'immobile composto da tre piani in quanto il fumo sprigionato dalle fiamme aveva interessato la facciata con interessamento di alcune abitazioni.

Coinvolto anche il solaio

L'irraggiamento termico ha coinvolto anche il solaio del porticato il quale ha subito un parziale distacco di un'ampia zona di intonaco e la frammentazione di alcune pignatte. Sono in corso le indagini per stabilire la natura dell'incendio.