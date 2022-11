Un'auto completamente distrutta dalle fiamme. Questa mattina, alle 4 e un quatro circa, i carabinieri della Sezione Radiomobile Compagnia di Casarano sono intervenuti a Matino, in provincia di Lecce, a seguito dell'incendio che ha inghiottito una Fiat Punto di proprietà di operaio cinquantanovenne.

Trovato il liquido infiammabile

Le fiamme sono state domate dai vigili del fuoco del distaccamento di Gallipoli intervenuti sul posto: il sopralluogo ha permesso di appurare la probabile natura dolosa in quanto nelle vicinanze è stata rinvenuta una bottiglia con del liquido infiammabile. Indagini in corso per appurare ulteriori dettagli.