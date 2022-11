Altre due auto in fiamme nella notte, crescono allarme e paura

Ancora un incendio doloso nella notte, altre due auto in fiamme a Campi Salentina. E' accaduto intorno alla mezzanotte di lunedì in via Calasanzio, in pieno centro. Ad essere completamente distrutte dalle fiamme sono state questa volta una Fiat Multipla e una Fiat Uno che erano parcheggiate una davanti all'altra nelle vicinanze delle abitazioni dei rispettivi proprietari.

Scattato l'allarme, in seguito all'esplosione provocata dalle fiamme che ha fatto riversare in strada gli abitanti della zona, sono accorsi sul posto carabinieri e Vigili del fuoco. Distrutte, si diceva, le due vetture ma per fortuna non vi sarebbero danni gravi per le abitazioni vicine.

Cresce in città l'allarme, poiché si tratta del secondo episodio a distanza di poche ore. La notte precedente, infatti, un'altra vettura era stata data alle fiamme in un'altra zona di Campi, nel rione Mamma Bella. In quel caso era parcheggiata sotto il porticato di una palazzina, evacuata per precauzione.