Un grosso incendio si è sviluppato attorno alle 19 nel deposito della Gial Plast, nella zona industriale di Taviano. In fumo sono andati quattro compattatori Iveco utilizzati dalla ditta per la raccolta dei rifiuti nei Comuni. Un altro mezzo è stato danneggiato. A quell'ora il deposito era deserto, anche perché gli uffici della ditta si trovano in un'altra zona del paese.

L'ipotesi del dolo

Sul posto sono intervenuti diversi mezzi dei vigili del fuoco e l'operazione di spegnimento è andata avanti per più di un'ora. Sul luogo del rogo anche i carabinieri della locale stazione che dovranno ora accertare se si tratti di un attentato o di un episodio accidentale. Per il momento sembra altamente probabile l'ipotesi del dolo. Nella zona sono comunque presenti vari sistemi di videosorveglianza che potrebbero aver ripreso l'avvicinamento o la fuga del piromane.